Вогонь у Раді, Вовина тисяча, Єрмак та по кому Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВIДЕО

Вітаємо вас, друзі та подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥Сьогодні на вас очікує ось таке меню.

🔴 Вовина тисяча, футбол і Bellingcat

І наш перший президентський підсвинок стрімко рушає за торованим 73 відсотками виборців маршрутом до президента Зеленського! Як же можна не відзначити його після такого насиченого подіями тижня?

🟠 Персональний підсвинок для Іллі Киви

За один тиждень нашого "улюбленця" позбавили й вогнепальної зброї, і вологих мрій про науковий ступінь кандидата наук, тож саме час дати йому втішного підсвинка.

🟢 Лещенко, але не той

Наступний наш підсвинок вирушає до міністра аграрної політики Романа Лещенка. Богдане, я таких феєричних історій навіть і не пригадую: МВС затримало американського інвестора-фермера, який замовив кілеру вбивство українського міністра...

🟠 ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубриці ОБЛТРЕШПОСТАЧ у нас сьогодні святкує свято власного інтелекту мудрий мешканець Луцька. Який купив в інтернеті підроблені водійські права і раптом з’ясував, що мобільний додаток "Дія" цю пластикову липу ЧОМУСЬ не відображає. І ось тут - хвала інтелекту! - чоловік на повному серйозі зателефонував у поліцію зі скаргою на неякісну підробку!

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.