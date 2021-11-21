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Вогонь у Раді, Вовина тисяча, Єрмак та по кому Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВIДЕО

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Вогонь у Раді, Вовина тисяча, Єрмак та по кому Bellingcat? | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #25. ВIДЕО
Вітаємо вас, друзі та подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ"🔥Сьогодні на вас очікує ось таке меню.

🔴 Вовина тисяча, футбол і Bellingcat

І наш перший президентський підсвинок стрімко рушає за торованим 73 відсотками виборців маршрутом до президента Зеленського! Як же можна не відзначити його після такого насиченого подіями тижня?

🟠 Персональний підсвинок для Іллі Киви

За один тиждень нашого "улюбленця" позбавили й вогнепальної зброї, і вологих мрій про науковий ступінь кандидата наук, тож саме час дати йому втішного підсвинка.

🟢 Лещенко, але не той

Наступний наш підсвинок вирушає до міністра аграрної політики Романа Лещенка. Богдане, я таких феєричних історій навіть і не пригадую: МВС затримало американського інвестора-фермера, який замовив кілеру вбивство українського міністра...

🟠 ОБЛТРЕШПОСТАЧ

А в рубриці ОБЛТРЕШПОСТАЧ у нас сьогодні святкує свято власного інтелекту мудрий мешканець Луцька. Який купив в інтернеті підроблені водійські права і раптом з’ясував, що мобільний додаток "Дія" цю пластикову липу ЧОМУСЬ не відображає. І ось тут - хвала інтелекту! - чоловік на повному серйозі зателефонував у поліцію зі скаргою на неякісну підробку!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як Зеленський копіює Порошенка, Гордон і Комаровський в пошуках лохів #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ #24 Шоу.ВІДЕО

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Odessa.Ltd

    19 год ·



    Через загрозу життю, Посольство США взяло під охорону головного розвідника України, звільненого ЗЕко-****** за добросовісне виконання своїх службових обов'язків, Василя Бурбу

  • olele
    підтягніться, любі: до ще 6000 трохи

    Не буду про позавчорашню передачу писати:
    Бурбу всі бачили, і Вову теж всі не бачили.
    Натомість пропоную вам звернути увагу на цю мега актуальну петицію.
    Кожен підпис - маленька петарда під сидінням Зе.
    Він своїм головним нервом відчує кожен голос.
    Приєднуйтеся!
    https://petition.president.gov.ua/petition/127298
  • Vika Lysenko
    зеИУДУ - МРАЗЬ В КЛЕТКУ !!!
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