Бутусов: Прийде час, коли у студії Шустера стоятимуть звільнені владою розвідники, які організовували спецоперації. ВIДЕО

Влада без пояснень звільнила розвідників, які не лише готували операцію із затримання "вагнерівців", а й керували та безпосередньо брали учать у спецопераціях зі знищення багатьох відомих російських терористів, таких як: Гіві, Мотороли, ватажка "ДНР" Захарченка та інших.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шустер про "вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно. ВIДЕО

"Ми бачили дуже сильний, просто вбивчий виступ генерал-полковника Василя Бурби, який керував підготовкою цієї операції. Операції, яка тривала два роки, в якій було задіяно багато людей. Вони віддавали цій справі себе заради того, щоб захистити всіх нас, заради того, щоб ми з вами перемогли у війні з Росією.

І мене дуже вразило… Я розумію, що тут у студії є люди, які голосували на виборах за різні партії, у кожного із присутніх свої політичні погляди, переконання, свої політики, кому вони симпатизують. Але коли говорив Бурба, то він говорив про питання національної безпеки. І от у цих питаннях було 100% (підтримки аудиторії. – Ред.). Дуже важливо, що є речі, і це нормально, які нас роз’єднують. Але є речі, як наша безпека спільна, яку ми можемо зробити лише разом, - і тут у всіх у студії біло спільне бачення і спільне розуміння. Було дуже приємно і велика честь чути ці слова розвідника та бачити 100% на екрані. І так само просто соромно бачити ось на цих стільцях (у студії. – Ред.), де має сидіти влада, - нуль. А знаєте, чому цей нуль? Бо ці люди не відчувають відповідальності за те, що їм довірили.

Генерал-полковник виступив… Його звільнили з посади, ви чули, за один день. Просто без слів, ніхто не спілкувався. Взяли і викинули людину. І це відбулося 15 місяців тому. За всю свою попередню кар’єру він не дав жодного інтерв’ю, але він вийшов і сказав головне для нього: що є розвідники, які цю операцію готували, які готували багато інших операцій, які керували і безпосередньо брали учать у спецопераціях зі знищення багатьох відомих російських терористів (Гіві, Мотороли, ватажка "ДНР" Захарченка). Прийде час, і в цій студії ті люди, які робили ці спецоперації, також будуть тут перед вами. Я впевнений, що такий час настане. В цій операції брали участь і її готували люди, які керували захопленням російського терориста Цемаха. І після того, як його захопили, президенту України і голові Офісу Єрмаку, я думаю, всі пам’ятаєте, як під оплески звільнили кілька десятків полонених після цього.

Але, на жаль, коли треба оплески, то влада є. А коли треба відповідати за тих людей, хто робить свою роботу і захищає країну, - влади нема. От такий у нас парадокс в країні відбувається. І Бурба говорить про розвідників, яких підставили, яких викинули на вулицю, звільнили з військової служби. За що!? Христо Грозєв, болгарський журналіст зміг розібратися за ці 15 місяців, що відбулось. А українська влада – ні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окрім Бурби, ТСК не допитала жодного учасника засідання в кабінеті президента. Розслідування проводилось, щоб приховати правду, - Бутусов про справу "вагнерівців". ВIДЕО

Нагадаємо, що на тому ефірі була продемострована розмова із колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Сам він не зміг буди присутнім на прямому ефірі через виклик в СБУ на допит, який отримав перед програмою.

Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.