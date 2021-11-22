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"Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - Ляшко повідомив, що у червоній зоні карантину пом'якшать правила перевезень у громадському транспорті. ВIДЕО

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В Україні планують змінити правила перевезень у громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення анонсував міністр охорони здоров'я в ефірі каналу "Інтер".

За словами Ляшка, до МОЗ звернулися мери деяких міст. Вони просять переглянути саме правила проїзду в міському транспорті, щоб не були тільки сидячі місця, дозволивши впускати у транспорт більше пасажирів.

Він зазначив, що у міністерстві вирішили піти їм назустріч, оскільки наближаються холоди і люди можуть захворіти на ГРВІ та інші респіраторні захворювання через тривале очікування на зупинці.

"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих. Більшість сфер економіки буде працювати для вакцинованих людей", - підкреслив Ляшко.

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Міністр також зазначив, що послаблювати правила міжрегіональних перевезень наразі не планують. Поки захворюваність COVID-19 не спаде, у пасажирів вимагатимуть сертифікат про вакцинацію або негативний тест на ковід.

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Топ коментарі

  • Сергей Петров 1bb210a1
    Ляшко самый настоящий дебил. Нашел оправдание соей дурости. Люди вообще не должны страдать. Заразу распространяют и вакцинированные и невакцинированные и болеют также и те и другие, а потому все его так называемые ограничения направлены на то, чтобы использовать вакцину, которая уже прокисает. Ляшко вместе со своим недалеким шефом ЗЕ нарушает права человека, ссылаясь на Европу, которая тоже нарушает права человека.
  • Ef Df
    вакциновані розносять інфекцію не гірше, а можливо краще від невакцинованих

    єдиний доступний метод запобігання розповсюдженню- засоби захисту і дистанціювання.

    Ще існують такі методи, як масове тестування, ізоляція інфікованих і належне лікування хворих,

    проте вони чомусь не подобаються урядовцям світу.
  • Русский Алкаш
    я хоть и вакцинированный два раза и езжу на своей машине (типа мне похер должно быть), но вы, твари зелёные, так и не поняли, что вы обязаны действовать только в соответствии с законом, а люди не быдло и имеют права.
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