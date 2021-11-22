"Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - Ляшко повідомив, що у червоній зоні карантину пом'якшать правила перевезень у громадському транспорті. ВIДЕО

В Україні планують змінити правила перевезень у громадському транспорті.

Як інформує Цензор.НЕТ, таке рішення анонсував міністр охорони здоров'я в ефірі каналу "Інтер".

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За словами Ляшка, до МОЗ звернулися мери деяких міст. Вони просять переглянути саме правила проїзду в міському транспорті, щоб не були тільки сидячі місця, дозволивши впускати у транспорт більше пасажирів.

Він зазначив, що у міністерстві вирішили піти їм назустріч, оскільки наближаються холоди і люди можуть захворіти на ГРВІ та інші респіраторні захворювання через тривале очікування на зупинці.

"Ми переходимо на такий етап, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей і плюс вакциновані не повинні страждати через невакцинованих. Більшість сфер економіки буде працювати для вакцинованих людей", - підкреслив Ляшко.

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Міністр також зазначив, що послаблювати правила міжрегіональних перевезень наразі не планують. Поки захворюваність COVID-19 не спаде, у пасажирів вимагатимуть сертифікат про вакцинацію або негативний тест на ковід.