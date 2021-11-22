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Колишня снайперка створила ферму з вирощування птиці: "Ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами?" ВIДЕО

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Колишня снайперка після завершення військової служби повернулась у рідне Запоріжжя і разом із чоловіком, також ветераном бойових дій на Сході, створила ферму з вирощування птиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 5-й канал, у 2015 році економіст за фахом та мати двох дітей Юлія Матвієнко пішла на війну. Під позивним Білка вона відпрацювала снайпером у найгарячіших точках АТО і ООС. Після звільнення Білка зайнялася фермерством.

"Я тоді ще не усвідомлювала, що стане бізнесом. Було 50, 80, сто курчат. Планувала, що все це буде тільки для себе вирощувати птицю, але виявилося, що вистачає і знайомим, і знайомим знайомих", - розповідає Матвієнко.

Про журналістський візит на її теперішнє господарство колишня снайперка розповіла на своїй сторінці у соцмережі.

"От ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами та молодшими Більчатами?" - пише вона у своєму дописі.

Колишня снайперка створила ферму з вирощування птиці: Ти уявляв колись, що будеш знімати мене не на війні, а з курчатами? 01

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой,но хоть немного
  • Tierre
    Знову "колишня с...". Цензор, ви ж вже виправляли статтю з цього ж саме приводу - і знову те саме.... Хіба не можна писати просто "колишня віськова"?
  • Владимир c2a8b9e2
    Молодец - девочка!!!
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