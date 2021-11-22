Німеччина має їх забрати, - Лукашенко про мігрантів на кордоні з ЄС. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, скаржиться, що представники ЄС не контактують з Мінськом щодо вирішення проблеми мігрантів на кордонах з Євросоюзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

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"Я чекаю, коли ЄС відповість на запитання щодо 2 тисяч біженців. У нас же в цьому таборі близько 2 тисяч біженців. Я просив, щоб вони (Євросоюз і, зокрема, Німеччина - ред.) їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяла, що на рівні Євросоюзу розглянуть цю проблему. Так не розглядають навіть. І навіть те, що вона мені пообіцяла - контактні особи. Вони на контакт навіть не виходять. Міністр закордонних справ Білорусі Макей їм дзвонить: "Давайте працюватимемо в цьому ключі!" - Та ми там у відрядженні, ще десь, та таке інше" , – пожалівся Лукашенко.

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"У зв'язку з цим: не треба нікого чекати. Відмовилися, значить, їм в'їзд сюди буде закритий. Їм нема чого тут робити. Тому що це буде те саме, що з цими ось міжнародними візитерами. Приїдуть покрасуватися. Ми самі впораємося з цими людьми, якщо їх Німеччина не забере до себе. А куди подітися? Нам подітися нікуди. Але ми маємо вимагати від німців, щоб вони їх забрали", - наголосив Лукашенко.

За його словами, у Німеччині у багатьох біженців уже живуть родичі. "У Німеччині їхні родичі, рідні, близькі. Тому вони з дітлахами, з сім'ями туди йдуть. І ось отримали. Ядохімікатами в обличчя, в ніс, рот і так далі. Тому ми робитимемо все, що забажають ці біженці, ці люди. Ми не будемо їх бити, гнобити. Ми не будемо з них знущатися", - заявив Лукашенко.

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