"Окопна війна": "Російські найманці стріляють артилерією великого калібру і попадають в будинки мирних українців", - жителька Донецької області. ВIДЕО

У сьогоднішньому репортажі ми покажемо українське село Невельське, що неподалік окупованого Донецька, котре на днях зруйнували російські найманці.

Все це і не тільки - у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

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Село Невельське розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованого Донецька.

В ньому донедавна проживали кілька десятків мирних українців та наші військові.

14 і 17 листопада російські окупанти накрили населений пункт важкою артилерією. На щастя, ніхто з українських захисників і звичайних громадян не постраждав. Але більше десятка будинків відновленню не підлягають.

Яка вона - "дружба з Росією" - дивіться у нашому репортажі.

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