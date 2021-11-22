"Окопна війна": "Російські найманці стріляють артилерією великого калібру і попадають в будинки мирних українців", - жителька Донецької області. ВIДЕО
3 61213
У сьогоднішньому репортажі ми покажемо українське село Невельське, що неподалік окупованого Донецька, котре на днях зруйнували російські найманці.
Все це і не тільки - у рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Село Невельське розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованого Донецька.
В ньому донедавна проживали кілька десятків мирних українців та наші військові.
14 і 17 листопада російські окупанти накрили населений пункт важкою артилерією. На щастя, ніхто з українських захисників і звичайних громадян не постраждав. Але більше десятка будинків відновленню не підлягають.
Яка вона - "дружба з Росією" - дивіться у нашому репортажі.