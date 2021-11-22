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Депутат Держдуми РФ Мілонов лякає польских прикордонників: Вас ксьондз не пустить на поріг за виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя. ВIДЕО

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Прикордонна служба Польщі опублікувала відео виступу на білорусько-польському кордоні депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на твиттер ПС Польщі.

"Вас ксьондз не пустить до церкви на поріг, тому що ви немилосердні. Які ви католики і християни? Ви скоро станете гірше за останніх сектантів, тому що для вас віра в Христа стала менш важливою, ніж зарплата і виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя," - звернувся Мілонов до польських прикордонників.

Промову Мілонова записувала спеціальна знімальна група, яка знаходиась біля нього з білоруської сторони кордону.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Депутат держдуми на білорусько-польскому кордоні. Але Росія тут ні до чого
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Любят клоуны из Рашистской Фашизации на польской границе выступать

  • ruscrasher King
    Что не кацап, то дебил конченний!
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