Депутат Держдуми РФ Мілонов лякає польских прикордонників: Вас ксьондз не пустить на поріг за виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на твиттер ПС Польщі.
Aktualnie #NaGranicy.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021
Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzis rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę. 1/3 pic.twitter.com/Hq2bJYQLKe
"Вас ксьондз не пустить до церкви на поріг, тому що ви немилосердні. Які ви католики і християни? Ви скоро станете гірше за останніх сектантів, тому що для вас віра в Христа стала менш важливою, ніж зарплата і виконання інструкцій нехристів і содомітів з Брюсселя," - звернувся Мілонов до польських прикордонників.
Промову Мілонова записувала спеціальна знімальна група, яка знаходиась біля нього з білоруської сторони кордону.