Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що рішення про напад на Україну в Росії не прийнято.

Про це він заявив в ефірі телеканала ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що сьогоднішня активність з боку РФ спрямована насамперед на кілька речей. Це дестабілізація всередині України, це дестабілізація всередині країн Альянсу, дестабілізація всередині країн ЄС. Тобто в такому розмежуванні, дестабілізації вони шукатимуть для себе прагматичний позитив", - сказав Резніков.

Резніков нагадав, що провів зустрічі з міністрами оборони США та Великобританії Ллойдом Остіном та Беном Уоллесом. За його словами, Україна "спокійніше", ніж вони, оцінює загрозу та ризики від дій РФ біля її кордонів.

"Можу вас запевнити, що і в наших оцінках, і у фактажі, який дає їхня розвідка в порівнянні з нашою розвідкою, ми абсолютно збігаємося. Можливо, трохи оцінка у нас різна. Я поясню в чому різниця - в тому, що ми більше, напевно. , спокійно сприймаємо загрозу та ризики, тому що ми до цього вже звикли.Восьмий рік поспіль триває українсько-російська війна, тому всі факти збільшення кількості техніки вздовж наших кордонів для нас не є новиною, вони відбувалися кожні навчання, тренування, які проводили наші недружні сусіди", - пояснив голова Міноборони.

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Водночас Резніков назвав "позитивним моментом" те, що нарешті цивілізований Західний світ через свої ЗМІ "побачив", що відбувається, і це, на його думку, посилює позицію України.

"Тобто готовність у них є, але я залишаю позитивну надію, що ухвалення рішення в Кремлі на це вторгнення не відбулося, хоча потенційно у них така можливість є", - додав міністр.

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