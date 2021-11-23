Разумков про "вагнергейт": Суспільство має знати правду і, якщо в ОП не вистачає розуму, то я можу підказати, що робити. ВIДЕО

Суспільству важливо знати правду про спецоперацію із "вагнерівцями".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав колишній спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, треба чесно вийти і сказати, що це було: помилка чи зрада?

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Також він додав, що якщо в Офісі Президента не вистачає розуму для того, щоб зрозуміти, що і як треба зробити, то він може підказати.

Разумков вважає, що треба:

- всіх відсторонити, зокрема і керівника Офісу;

- всіх перевірити на детекторі брехні;

- запросити та заслухати у Парламенті керівництво силових відомств;

- створити ефективну тимчасову слідчу комісію.

"Сьогодні треба зрозуміти хто бреше, навіщо це робить і хто за це відповідатиме!" - підкреслив ексспікер.

Разумков додав, що на місці нардепів він би запросив все керівництво силових структур України в Раду і заслухав би їх. А президенту варто визначитися, чи говорить він народу правду, чи далі дотримується лінії на заперечення всього і вся.

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"Заслухати в таємному режимі в стінах Верховної Ради - а що насправді сталося? Які були завдання? Не треба брехати людям. Потрібно говорити правду, завжди говорити правду. Якщо ти не можеш сказати цю правду, скажи: "Це таємна інформація, я її коментувати не можу". Це чесно. Бо коли ми з вуст першої людини в державі чуємо: "Такої операції не було". Потім проходить час - "Така операція була, але була інспірована іншими спецслужбами, зокрема, спецслужбами Росії". А далі ми з'ясовуємо – і все це підтверджують, - що це операція нашого ГУРу. Ну наш ГУР вже не працює на Росію, я сподіваюся?.. Тому сьогодні потрібно зрозуміти, хто бреше, навіщо це робить і хто за це буде нести відповідальність... Третє питання - це питання ТСК", - сказав він.

Також ексспікер додав, що колись, на одному із ефірів журналістка йому поставила питання: "Що б ви порадили президенту в одному слові?".

"Тоді я говорив: "Думайте". Зараз би хотілося сказати: "Говоріть правду"" - резюмував Разумков.

17 листопада, міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила першу частину розслідування про причини зриву спецоперації із затримання в Білорусі російських найманців з ПВК "Вагнера".

18 листопада українська журналістка Яніна Соколова у себе в Facebook пропублікувала секретні документи української розвідки, які стосуються підготовки операції "Авеню" - спецоперації із захоплення і затримання бойовиків російської ПВК "Вагнер". За її словами, в них нібито є підтвердження, що операцію перенесли за наказом вищого політичного керівництва України.

19 листопада ексголова ГУР МО Василь Бурба в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів, хто віддав наказ перенести операцію.