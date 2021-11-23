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Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Кременчуці встановлюють труби для зведення мосту через Дніпро. Новий вантовий міст, який допоможе вирішити транспортні проблеми одного з найбільших промислових центрів регіону, створюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Деталі на своїй Facebook-сторінці виклала Служба автомобільних доріг у Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

"Перші 5 металевих труб, які слугуватимуть фундаментом лівого пілону мосту через Дніпро в м. Кременчук, вже частково занурені в проєктне положення. Довжина кожної – 36 метрів, діаметр – 2 метри. Для одного пілону необхідно 40 труб. Максимальна глибина, на яку будуть занурені труби, – 50 метрів", - розповіли в автодорі.

Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту 01

Служба автодоріг разом із компанією-підрядником Doğuş Grubu розробила 3D-модель будівництва майбутніх пілонів.

Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту 02

Всі роботи будуть виконувати безпосередньо в акваторії річки. За допомогою віброзанурювача трубу заводять на глибину 6-7 м, після чого дизель-молотом занурюють до проєктної відмітки.

"Після цього розпочнемо буріння всередині труби, аби вибрати геологічні породи. Коли ці роботи виконані, влаштовуємо металевий каркас, проводимо бетонування труби та влаштування монолітної основи над водою", - розповіли в автодорі.

Укравтодор показав, які технології використовуватимуть на будівництві Кременчуцького мосту 03

Будівництво Кременчуцького мосту є одним із флагманських проєктів програми "Велике будівництво". Наразі сполучення між двома берегами Кременчука забезпечує старий Крюківський міст, збудований 150 років тому.

Новий міст почали будувати у травні цього року і планують повністю завершити за 3 роки.

Як повідомлялось, цьогоріч за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відремонтовано і збудовано 6 500 км автодоріг і 245 мостів.

Топ коментарі

  • старый пердун 543c09da
    Добавьте сюда сорванный оборонзаказ 2021 и фактически замороженную ракетную программу. "Луч" на 2022 год не получил заказа ни на один ПТРК для армии. Мы не закупили ни одного современного дивизиона ПКР за рубежем, а слышали одни лишь сказки, зато практически сорвали производство своего, уже испытанного и принятого на вооружение "Нептуна".
  • Александр Иванов 29ff5b68
    А велике це тому що за рахунок платників податків?
  • Mark Anderson
    Парадокс, але в рашці з дорогами та реконструкцією совкових об'єктів те саме шоу як і у нас. Українська влада різного рівня копіює більше з рашки ніж з європи. А судячи по примітивності проектів та якості робіт, по причині однакового рівня корупції, ми з ними ще довго будемо мати багато спільного.
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