Глава ОП Єрмак - агент ГРУ РФ, вуха і очі Москви в Україні, - офіцер КДБ СРСР Швець. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву Швець робить в спецільному аналітичному відео на своїй сторінці в youtube.
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"Андрій Єрмак створив для України та Зеленського одну проблему - замовну кримінальну справу проти Байдена, другу проблему - поїздка Зеленського в Оман на вербувальну бесіду... Ви уявляєте собі? Зеленського привезли в Оман для вербувального підходу! Зробив це відомий агент КДБ-ФСБ Медведчук і агент Єрмак, котрий працює на російське ГРУ. Дивна прихильність Зеленського до Єрмака не зникає і після цього. Хоча доросла людина мала б уже зрозуміти - тебе жорстко підставляють. Особливо це стосується поїздки в Оман. Але довіра Зеленського до Єрмака навпаки - зростає. Він виконує функції вище, ніж у прем'єра і замість президента працює. Приміром, під час візиту глави МЗС Кулеби в США для підписання хартії про стратегічне партнерство, Єрмак очолював делегацію. Що йому там робити? На яких він там підставах узагалі? Згідно повноважень своєї посади він має сидіти у Києві і керувати апаратом офісу президента. Чого він туди поперся? Хто його послав? Він був направлений туди як вуха і очі Москви для того, щоб потім повідомити на якому рівні перебувають відносини між Україною та США особливо у військовій сфері", - сказав Швець.