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Молодого вчителя затримали за розбещення учнів на Вінниччині. ВIДЕО

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За версією поліції, від дій 24-річного педагога постраждали декілька дітей. Затримати його вдалося завдяки тому, що на сполох забили батьки школярів.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Вдома у чоловіка провели обшук, вилучили телефон та комп’ютер. Самого його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

"За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали декілька дітей. Розпусні дії щодо неповнолітніх вчитель вчиняв, як під час особистого спілкування, так і у месенджерах", - кажуть у поліції.

Вчителю оголосили про підозру в розбещенні неповнолітніх та домаганні дитини. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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"Саме завдяки пильності батьків поліцейські запобігли вчиненню підозрюваним більш тяжких злочинів відносно неповнолітніх", - додали поліцейські.

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    Или это были дети по лет 15-16 девчата, лишившиеся девственности уже года как 3 назад и просто дрочившие учителя в соцсетях, а он млад и глуп повелся и писал похабщину, какую обнаружили родители. Любим мы судить незная сути.
  • Colt
    Родителям надо было забить учителя, а не тревогу.
  • Петр Дибров 4c656e43
    Смотрю дети чудят...Начать им объяснять как своим , скажут педофил цепляется...Рявкнуть , чтобы горя не случилось --папаня какой-нибудь отмороженный прибежит морду бить...Прохожу мимо , пусть будет природный естественный отбор....
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