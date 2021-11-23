Молодого вчителя затримали за розбещення учнів на Вінниччині. ВIДЕО

За версією поліції, від дій 24-річного педагога постраждали декілька дітей. Затримати його вдалося завдяки тому, що на сполох забили батьки школярів.

Про це повідомляє поліція Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

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Вдома у чоловіка провели обшук, вилучили телефон та комп’ютер. Самого його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

"За попередньою інформацією кримінальної поліції та слідства, від дій педагога постраждали декілька дітей. Розпусні дії щодо неповнолітніх вчитель вчиняв, як під час особистого спілкування, так і у месенджерах", - кажуть у поліції.

Вчителю оголосили про підозру в розбещенні неповнолітніх та домаганні дитини. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

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"Саме завдяки пильності батьків поліцейські запобігли вчиненню підозрюваним більш тяжких злочинів відносно неповнолітніх", - додали поліцейські.