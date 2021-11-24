Грозєв: Упевнений, ми побачимо в суді генерала, який відправив в Україну "Бук", що збив літак рейсу MH17. ВIДЕО

Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв переконаний, що вище військове керівництво Росії, яке віддавало наказ відправити на Донбас зенітний ракетний комплекс "Бук", із якого 2014 року збили малайзійський Boeing 777, обов'язково опиниться на лаві підсудних.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Грозєв сказав, що збили літак російські солдати, але вони діяли згідно з наказом.

"Вони працювали за схемою, яку видали в закритих конвертах, вони їх відкрили буквально в момент переходу кордону. Я не впевнений, що вони мають сидіти. Вони зробили помилку, але ця помилка була запрограмована політичним і військовим керівництвом, яке їх відправило туди. Їх треба назвати, але сидіти – найімовірніше, ні. Навіть за міжнародним законом є поняття combatant status, тобто якщо вони були в активному армійському ланцюжку відповідальності, то має сидіти їхній найвищий начальник", – пояснив Грозєв.

У цьому ланцюжку, зазначив він, найвищий начальник – це президент Росії, верховний головнокомандувач збройних сил РФ Володимир Путін, але він має певний імунітет.

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"Але імунітету в генерала, який, порушуючи міжнародний закон, відправив через кордон "Бук" і дав інструкції, немає. Цю людину, я впевнений, ми побачимо на лаві підсудних", – сказав розслідувач.

Грозєв наголосив: "Росія скоїла воєнний злочин уже в момент, коли вирішила відправити "Бук" в Україну".

"Російська сторона відправила зброю, яку не можна використовувати в такому обмеженому, автономному режимі. Ця зброя призначена для роботи в дивізійному центрі управління, де є центр управління з окремою системою радіолокації, і окрема, віддалена, бригадна радіолокаційна система, яка знаходить і визначає, що за повітряне судно летить", – пояснив журналіст.

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Він розповів, що рішення, чи застосовувати "Бук", зазвичай ухвалюють після комплексного аналізу інформації, що надійшла із трьох різних джерел.

"У цьому випадку Росія надіслала на українську територію лише цю автономну установку. Так, вона може стріляти, але цю опцію використовують, коли під час війни хтось знищив (за допомогою артилерії чи авіабомб) твій дивізіонний центр управління. Це крайній випадок, коли ти вже бачиш, що до тебе підлітає літак супротивника, і ти стріляєш по ньому. Сам факт, що вони відправили таку автономну установку без цього всього – воєнний злочин. Уже сам факт! Далі це рецепт жаху та рецепт трагедії", – сказав журналіст.

Він повідомив, що команда Bellingcat і далі працює над розслідуванням у цій справі, його опублікують "найближчими місяцями".

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"Ми вважаємо, що вже вийшли на команду, яка була оператором "Бука". Є серйозні підозри, хто натиснув кнопку, хто віддав йому наказ. Але ще раз повторю: для нас це дещо другорядний антигерой. Основний антигерой – генерал, який дав команду та дозволив переїхати кордон на цьому "Буку". Ми маємо серйозну гіпотезу, як звуть цього генерала", – розповів Грозєв.