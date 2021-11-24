Зайнятість COVID-ліжок по всій Україні є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епіднебезпеки, - Ляшко. ВIДЕО
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Зайнятість COVID-ліжок з киснем із початку тижня на всій території України вже є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми фіксуємо спад тижневої кількості госпіталізацій хворих на COVID-19 у кожній області. З понеділка зайнятість ліжок із киснем у кожному з регіонів вже є меншою за індикаторний показник "червоного" рівня епідемічної небезпеки - 65%", - повідомив міністр.
За словами Ляшка, до цього такий показник востаннє фіксували 30 вересня.
Міністр додав, що усі COVID-лікарні забезпечені киснем у повному обсязі.