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Зчитування COVID-сертифіката через "Дію" стане обов'язковим, за неналежну перевірку - штраф до 170 тис. грн. ВIДЕО

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Громадські заклади повинні не лише перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія".

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, представники закладів тепер повинні не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифіката за допомогою застосунку "Дія".

Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним, сказав міністр.

"Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У випадку відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

Нагадаємо, раніше в Українї в чотири рази скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.

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Топ коментарі

  • Kucher
    Побільше трешу. Не вакцинованих з дому не випускату, в закладах - розстрілювати на місці.
  • Igor L
    Так це зобов'язує власників закладів ставити дію на свої смартфони і зчитувати QR код з паперового сертифіката, щоб перевірити його дійсність. Це абсолютно незаконно, ця перевірка не прописана ніде в законодавстві і тому не може бути причиною відмови в доступі в громадське місце!
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    все равно говеную дию не поставлю..
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