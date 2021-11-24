Зчитування COVID-сертифіката через "Дію" стане обов'язковим, за неналежну перевірку - штраф до 170 тис. грн. ВIДЕО
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Громадські заклади повинні не лише перевіряти наявність сертифікатів, а й зчитувати QR-код сертифіката через додаток "Дія".
Про це голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, представники закладів тепер повинні не просто запитувати про наявність сертифіката чи перевіряти їх візуальну наявність на вході до закладу, а повинні зчитувати своїм смартфоном QR-код COVID-сертифіката за допомогою застосунку "Дія".
Без зчитування сертифіката документ вважається ненаданим і неперевіреним, сказав міністр.
"Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим та перевіреним. У випадку відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень", - сказав він.
Нагадаємо, раніше в Українї в чотири рази скоротили термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів.