В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 листопада, у центрі Києва пройшов мітинг противників вакцинації від COVID-19. Через протест в столиці поліція перекривала рух транспорту.

Про це повіломляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради в Києві стартувала акція протесту антивакцинаторів. Далі вони рушили маршем центром столиці через будівлю Кабміна, Майдан Незалежності до будівлі СБУ.

Мітингарі вимагали скасувати карантинні обмеження, а також звільнення їх лідера Остапа Стахіва, якого суд арештував на два місяці з заставою 998 тисяч гривень за підозрою у закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

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В руках протестувальники тримають плакати з гаслами проти вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву". Зазначимо, що на плакатах також розміщені QR-коди, які при скануванні ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".



















































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.