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В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 24 листопада, у центрі Києва пройшов мітинг противників вакцинації від COVID-19. Через протест в столиці поліція перекривала рух транспорту.

Про це повіломляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради в Києві стартувала акція протесту антивакцинаторів. Далі вони рушили маршем центром столиці через будівлю Кабміна, Майдан Незалежності до будівлі СБУ.

Мітингарі вимагали скасувати карантинні обмеження, а також звільнення їх лідера Остапа Стахіва, якого суд арештував на два місяці з заставою 998 тисяч гривень за підозрою у закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.

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В руках протестувальники тримають плакати з гаслами проти вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву". Зазначимо, що на плакатах також розміщені QR-коди, які при скануванні ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".

В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 01
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 02
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 03
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 04
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 05
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 06
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 07

В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 08
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 09
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 10
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 11
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 12
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 13
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 14
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 15
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 16
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 17
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 18
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 19
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 20
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 21
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 22
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 23
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 24
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 25
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 26
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 27
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 28
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 29
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 30
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 31
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 32
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 33
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 34
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 35
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 36
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 37
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 38
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 39
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 40
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 41
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 42
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 43
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 44
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 45
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 46
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 47
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 48
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 49
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 50
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 51
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 52
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 53
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 54
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 55
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 56
В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт Єдиної Росії 57

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.

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Топ коментарі

  • буков
    Єдинороси бастують в Києві.
  • виталий пшеничко
    Да уже б сразу с расеянскими тряпками ходили а то стесняются.
  • Anton Grinblat 6ff29d36
    Хорошо, что во времена вакцинации от оспы интернета не было. А то из-за таких как ты человечество вымерло б нахер..
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