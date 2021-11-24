В Києві протестували антивакцинатори: QR-коди на плакатах ведуть на сайт "Єдиної Росії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повіломляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Сьогодні зранку під будівлею Верховної Ради в Києві стартувала акція протесту антивакцинаторів. Далі вони рушили маршем центром столиці через будівлю Кабміна, Майдан Незалежності до будівлі СБУ.
Мітингарі вимагали скасувати карантинні обмеження, а також звільнення їх лідера Остапа Стахіва, якого суд арештував на два місяці з заставою 998 тисяч гривень за підозрою у закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні.
В руках протестувальники тримають плакати з гаслами проти вакцинації. Вигукують "Свободу Остапу Стахіву". Зазначимо, що на плакатах також розміщені QR-коди, які при скануванні ведуть на сайт партії влади РФ "Єдина Росія".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що в усьому світі та в Україні проводиться вакцинація населення проти коронавірусу. На цей момент вакцинація - це єдиний науково доведений спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби.