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"Бутусов - смілива людина. Він сміливіший, ніж я", - Грозєв. ВIДЕО

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Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв назвав сміливою людиною головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", відповідаючи на питання про заяви Бутусова стосовно роботи голови комітету розвідки Руслана Демченка і очільника ОП Андрія Єрмака на російські спецслужби.

"У нього високі ставки і, сподіваюсь, що він має чим їх підтримати. Я працюю тільки на основі даних ,і не маючи їх, не назвав би когось шпигуном. Бутусов - смілива людина. Сміливіший, ніж я. Ми трохи інакше працюємо - більш занудно. Заявляємо тільки те, на що доказів маємо 300-та відсотків. Часто це видається несміливим і нудним. Я сподіваюся, що він має докази того, про що говорить", - сказав Грозєв.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Респект Бутусову та Грозєву!

    Ми маємо їх підтримати!

    Єрмака та Демченко, а також Татарова, Слюсарева - ГЕТЬ!
  • Ksenia VB
    Грозєв не громадянин України. Йому байдуже.
    А в нас дійсно високі ставки. Існування держави під питанням.
    Зеленський сам призначає зашкварених українофобів на посади. Ніхто інший цього не робить.
    Які висновки ?
  • Павло ШОвте
    А пам'ятаєте, як це Горндон обіцяв застрелитись, якщо Сапля не виправдає його сподівань?
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