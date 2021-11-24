"Бутусов - смілива людина. Він сміливіший, ніж я", - Грозєв. ВIДЕО

Автор серії розслідувань про злочини російської влади Христо Грозєв назвав сміливою людиною головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Грозєв сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", відповідаючи на питання про заяви Бутусова стосовно роботи голови комітету розвідки Руслана Демченка і очільника ОП Андрія Єрмака на російські спецслужби.

"У нього високі ставки і, сподіваюсь, що він має чим їх підтримати. Я працюю тільки на основі даних ,і не маючи їх, не назвав би когось шпигуном. Бутусов - смілива людина. Сміливіший, ніж я. Ми трохи інакше працюємо - більш занудно. Заявляємо тільки те, на що доказів маємо 300-та відсотків. Часто це видається несміливим і нудним. Я сподіваюся, що він має докази того, про що говорить", - сказав Грозєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Люстрований заступник міністра Януковича, противник асоціації Україна-ЄС зі з'вязками в Москві Демченко керує українськими розвідслужбами. "Слуги народу", якому народу ви служите? - Бутусов. ВIДЕО

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: Грозєв: Упевнений, ми побачимо в суді генерала, який відправив в Україну "Бук", що збив літак рейсу MH17. ВIДЕО