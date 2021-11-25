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Путін має зрозуміти, що новий напад на Україну коштуватиме занадто дорого, - Кулеба. ВIДЕО

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість в тому, що новий ймовірний напад на українську територію буде занадто дорого коштувати Росії.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, нині головне завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки задля уникнення нової хвилі війни.

"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так звісно даемо зрозуміти продовжуючи торгувати з ворогом,який продовжує вбивати українців...
  • Vladimir T fd7dc273
    Из чего это путин "должен понять"? Из того, что Зеленский болт положил на ВСУ? Из того что из ВСУ уходят все вменяемые и мотивированные?
  • Вла
    чим намагаєтесь залякати ворога? Нестачею пального для військової техніки у прифронтових районах, відосиками від гундосика чи пишними бенкетами від д'Єрмака?
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