Путін має зрозуміти, що новий напад на Україну коштуватиме занадто дорого, - Кулеба. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив впевненість в тому, що новий ймовірний напад на українську територію буде занадто дорого коштувати Росії.

Про це він зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, нині головне завдання дипломатів - організувати високий рівень міжнародної підтримки задля уникнення нової хвилі війни.

"Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити", - заявив Кулеба.

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