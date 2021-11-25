Створення нашого національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines офіційно розпочинається вже сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО
Про це він заявив сьогодні на форумі "Велике будівництво: авіація і туризм", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У рамках цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації - це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", - заявив Зеленський.
За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудівництві.
Україна також має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.
Він додав, що реалізація проекту матиме не лише ціль збільшення прибутку та пасажиропотоку, а й здобуття іміджу та престижу України.