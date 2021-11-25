Створення нашого національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines офіційно розпочинається вже сьогодні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив про старт процедури створення національного українського перевізника за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

Про це він заявив сьогодні на форумі "Велике будівництво: авіація і туризм", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"У рамках цієї програми ("Велике будівництво". - Ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації - це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", - заявив Зеленський.

За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудівництві.

Україна також має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.

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Він додав, що реалізація проекту матиме не лише ціль збільшення прибутку та пасажиропотоку, а й здобуття іміджу та престижу України.