За останні дві доби українські хірурги провели дев'ять успішних трансплантацій від трьох донорів, - Ляшко. ВIДЕО

Уряд ухвалив постанову про створення Національного реєстру донорів крові та її компонентів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоровя Віктор Ляшко.

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"Сьогодні розпочну із подяки родинам донорів, які змогли прийняти непрості, але такі важливі рішення. Лише за останні 2 доби українські хірурги провели 9 успішних трансплантацій від трьох донорів. Оперували майже одночасно у чотирьох клініках Запоріжжя та Києва", - сказав він.

Ляшко зазначив, що вчора Уряд ухвалив постанову про створення Національного реєстру донорів крові та її компонентів.

"Національний реєстр забезпечуватиме безпеку донора завдяки обліку даних про його медичний огляд, допуск чи відсторонення від донації, здійснені донації та можливі ускладнення, пов’язані з донацією. Крім того, Реєстр дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що буде підставою для присвоєння донору статусу "Почесний донор України".

Донори, які безоплатно здали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, набувають статусу Почесного донора України", - розповів очільник МОЗ.

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Також Ляшко зупинився на змінах до Постанови №1236, якими посилили карантинні правила, зокрема для невакцинованих громадян.

"У першу чергу нові правила торкнуться регіонів, які перебувають на жовтому рівні епіднебезпеки. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі або перевіряти документи і працювати без обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають таку опцію.

Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення", - повідомив він.

Водночас Ляшко зазначив, що термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів.

"Раніше він був чинним 120 днів. Також, Уряд ухвалив постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби із COVID-19. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" та "Ритонавір" для лікування хворих на COVID-19. Перемовини з компаніями-виробниками вже проведено і ці ліки вже забронювані для України", - розповів очільник МОЗ.