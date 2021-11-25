Валять клуби чорного диму: у Дніпрі спалахнув дах багатоповерхівки. ВIДЕО
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У Дніпрі спалахнула сильна пожежа у житловому будинку на Слобожанському проспекті, 1. Попередньо горить дах багатоповерхівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Днепр Оперативный".
"На лівому березі горить багатоповерховий будинок, чорний дим видно з правого берега. Відомо, що пожежу намагалися загасити робітники самостійно, поки чекали рятувальників. Наразі рятувальники прибули на місце", - йдеться у повідомленні.
Причини пожежі встановлюються. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
У прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області подію поки що не прокоментували.