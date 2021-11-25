У 2014 році генерал СБУ Шайтанов сам запропонував свої послуги ФСБ РФ, - Грозєв. ВIДЕО

Колишній генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов, нині обвинувачений у державній зраді і організації теракту, сам зголосився працювати на російську ФСБ у 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв в своєму інтерв'ю виданню "Гордон".

"Після арешту Шайтанова в зламаній пошті співробітників ФСБ ми знайшли його вербувальний план датований 2014 роком. Там зазначено, що Шайтанов сам зголосився працювати на російські спецслужби", - сказав Грозєв.

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Нагадаємо, в квітні 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".