Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?", - Резніков. ВIДЕО

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Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія брязкає зброєю на кордоні з Україною з ціллю залякування.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас з вами тестують, вони хитають світ на гнучкість", - прокоментував Резніков повідомлення розвідки та ЗМІ про плани повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Це не означає, що треба розслаблятись, але паніки не має бути, це випробування на стійкість нашої країни. Який сенс росіянам розбомбити все в країні, де вони хочуть панувати? В них інша мета: це дестабілізація в країні, зміна політичного курсу в країні в Європу та до НАТО через зміну влади. Вони хочуть змінити владу і посадити тут пропутінських ділків", - пояснив очільник Міноборони.

Також дивіться: Залишаю позитивну надію, що прийняття рішення про вторгнення в Україну в Кремлі не відбулося, - Резніков. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    який сенс було кацапам Грозний зрівняти з землею якщо вони вважали його своїм містом?
  • Vitia Ma
    Напомните этому зе-дегенерату кто-нибудь Чечню например и как россия там все разбомбила!
  • Сергей Лесной d08d6dcf
    Объясняю - чтобы Поток Мигрантов устремился в Европу...Города Украинские никому и не нужны...нужны зоны влияния...эти идиоты и по Киеву могут ЯО шваркнуть...трудно понять логику маньяков...им не нужны деньги...люди...Северный поток будет давать прибыль в разы больше чем 10 Украин...они жаждут ВЕЛИЧИЯ....Для них покраска карты в свой цвет важнее любых других искушений...
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