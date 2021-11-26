"Запекла русофобка. Її мета - знищення "Північного потоку-2". Не надто приємна новина", - пропагандистка Скабєєва про нову очільницю німецького МЗС Анналену Бербок. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва назвала не надто приємною новиною призначення нової очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва назвала нового керівника МЗС Німеччини запеклою русофобкою, котра ставить собі за мету знищити "Північний потік-2" та посилити санкції проти Росіі і Путіна.

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