"Скажуть йти вперед - ми підемо і зітремо їх з лиця землі. Треба щось робити", - українські морпіхи про бої поблизу Горлівки. ВIДЕО
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Щоденні кулеметні черги та постріли з автоматичних станкових гранатометів. Така війна нині в околицях окупованої Горлівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2.
Наші бійці кажуть, що частіше стріляють окупанти, коли лягає туман. Бояться, що наші хлопці підуть у наступ, тому гатять з усього стрілецького.
"Щоб вони пішли звідси, треба щось робити. Всі хлопці молодці. Нормально з ними підемо", - каже морпіх на псевдо Трубач.
"Якщо нам скажуть зараз йти вперед - ми підемо і зітремо їх з лиця землі", - переконаний його побратим Годзіла.