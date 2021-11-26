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"Скажуть йти вперед - ми підемо і зітремо їх з лиця землі. Треба щось робити", - українські морпіхи про бої поблизу Горлівки. ВIДЕО

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Щоденні кулеметні черги та постріли з автоматичних станкових гранатометів. Така війна нині в околицях окупованої Горлівки.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2.

Наші бійці кажуть, що частіше стріляють окупанти, коли лягає туман. Бояться, що наші хлопці підуть у наступ, тому гатять з усього стрілецького.

"Щоб вони пішли звідси, треба щось робити. Всі хлопці молодці. Нормально з ними підемо", - каже морпіх на псевдо Трубач.

"Якщо нам скажуть зараз йти вперед - ми підемо і зітремо їх з лиця землі", - переконаний його побратим Годзіла.

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Топ коментарі

  • віктор федорович 31ee1569
    Є Армія - є держава. Нема Армії - нема держави.
  • Oljik
    Якщо адаптувати ізраїльську формулу на Україну, то це звучиль так:"Армія-Мова-Віра". Нарід у 2019 році вирішив, що це какая разніца. Тому наша держава під великою загрозою. Війна буде неодмінно, але питання в якому стані ми її зустрінемо. ЗІ Чистимо зброю......
  • Диды Выпивали
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