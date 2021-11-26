"Шо исполняешь!? Шакалы, сука! П#дары #баные", - в Києві небайдужий громадянин вчить підлітків, котрі псують орендний самокат, шанобливого ставлення до чужого майна. ВIДЕО
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Небайдужий громадянин лайкою та прочуханкою вирішив навчити підлітків, котрі псували орендний самокат, шанобливого ставлення до чужого майна. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "виховної бесіди" опубліковано на сторінці ресурсу "Київ оперативний" в соцмережі. Інцидент трапився на вулиці Вадима Гетьмана у Києві.