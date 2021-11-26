Помилки є, але люди не бачать багатьох перемог, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський заявив, що приймає щодня сто рішень, деякі з них помилкові.
Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Медіа підтримують, на жаль, наративи щодо того, що "караул, енергетична криза, караул, ковід, вмирають люди" тощо. Люди не бачать багатьох перемог. Є помилки. Я щоденно приймаю сто рішень: правильні, неправильні. Іноді, нажаль, помилкові", - зазначив президент.
За словами Зеленського, він рухається вперед.
"В мене немає часу комунікувати всі свої рішення з суспільством. В гаманці своєму в мене немає медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але є результат", - додав глава держави.