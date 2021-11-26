Зеленський про загрозу російського вторгнення: Йде залякування. Ми впевнено контролюємо кордони і готові до ескалації. ВIДЕО

Україна готова давати гідну відсіч у разі російської агресії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

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"Я вважаю, що ескалація з боку Росії та підтримуваних нею бойовиків можна очікувати щодня. Сьогодні йде залякування, на деяких майданчиках, ЗМІ йде залякування, що завтра буде війна. Ми впевнено контролюємо кордони України і готові до ймовірної ескалації", - заявив він.

За його словами, Україна отримує дані від партнерів та власної розвідки.

"Армія у нас потужна, ми розраховуємо на свою армію", - додав він.

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