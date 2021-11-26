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Зеленський про загрозу російського вторгнення: Йде залякування. Ми впевнено контролюємо кордони і готові до ескалації. ВIДЕО

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Україна готова давати гідну відсіч у разі російської агресії.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що ескалація з боку Росії та підтримуваних нею бойовиків можна очікувати щодня. Сьогодні йде залякування, на деяких майданчиках, ЗМІ йде залякування, що завтра буде війна. Ми впевнено контролюємо кордони України і готові до ймовірної ескалації", - заявив він.

За його словами, Україна отримує дані від партнерів та власної розвідки. 

"Армія у нас потужна, ми розраховуємо на свою армію",  - додав він. 

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Пам'ятаю, в такі моменти загострення Порох по Європах піднімав всіх на вуха і копняками вибивав нові санкції, а клоун... Ну це клоун...
  • Ла-ла-ла-ла
    Готові вони тільки заскочити в літак і дременути в Ізраїль.
  • Ревизор
    А кто создал эту армию и кто сегодня ее уничтожает?
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