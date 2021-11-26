Зеленський про Бурбу: Це авантюрист і аферист. Він отримував інформацію і заробляв на цьому гроші. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що колишній керівних ГУР Максим Бурба не мав права розголошувати секретну інформацію щодо спецоперацій.

Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

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"Зараз, коли все це у минулому, я можу говорити про це. Тому що Бурба та інші говорять відкрито про те, що вони не мають права розголошувати. Я вважаю, що це порушення законодавства - розголошення таємної інформації", - стверджує президент.

"Це була операція під назвою Бурба, яка слава Богу, закінчилась. Я хотів його звільнити через те що розвідники про нього не дуже гарно говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані під час розгону, коли був на службі в СБУ. Його вирішили зберегти...Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Всі розвідники про це знали", - зазначив Зеленський.

"Може бути, що це чутки, а може і ні", - потім додав він.

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"Це авантюрист і аферист, Дрібна людина, яка робить ремонт в Кончі Заспі за 11 млн", - додав він.