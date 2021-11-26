Зеленський про Бурбу: Це авантюрист і аферист. Він отримував інформацію і заробляв на цьому гроші. ВIДЕО
Про це Зеленський повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз, коли все це у минулому, я можу говорити про це. Тому що Бурба та інші говорять відкрито про те, що вони не мають права розголошувати. Я вважаю, що це порушення законодавства - розголошення таємної інформації", - стверджує президент.
"Це була операція під назвою Бурба, яка слава Богу, закінчилась. Я хотів його звільнити через те що розвідники про нього не дуже гарно говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані під час розгону, коли був на службі в СБУ. Його вирішили зберегти...Він отримував ту чи іншу інформацію і на цьому заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував. Всі розвідники про це знали", - зазначив Зеленський.
"Може бути, що це чутки, а може і ні", - потім додав він.
"Це авантюрист і аферист, Дрібна людина, яка робить ремонт в Кончі Заспі за 11 млн", - додав він.