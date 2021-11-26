Бурба приніс мені інформацію "з формулою ковіду та формулою вакцини", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Василь Бурба півтора роки тому прийшов до нього і заявив, що отримав оперативну інформацію "з формулою ковіду та формулою вакцини".

Про це глава держави заявив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

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"Він (Бурба. - Ред.) приніс якусь інформацію щодо того, що ми отримали оперативну інформацію щодо ковіду. Хто придумав формулу ковіду і є навіть формула вакцини. Він сказав мені і назвав цю країну. Він запропонував мені передати цю інформацію РФ або китайським колегам. Це була операція під назвою "Бурба", впевнений що від товариша Петі. Чому від товариша Петі? У нас тоді тільки почались відносини з США. У нас потужний з'явився партнер - Туреччина. Він (Бурба. - Ред.) звинуватив в тому, що хтось розповсюджує ковід. Ми ж не ідіоти", - розповів Зеленський.

За його словами, Бурба хотів "пустити якусь торпеду".

"Це просто авантюрист та аферист. ... Передав медикам всі ці формули. Вони сказали "це ноль", - додав президент.

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