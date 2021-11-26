Зеленський про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва: "Це шахова гра. Чимось тимчасово поступаєшся". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняття його законопроєкту про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва відклали.
Про це повідомив сам президент на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо ОАСК. Це дуже не просто. Якщо був би проголосований ОАСК (внесений Зеленським як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. – Ред.) в том чи іншому вигляді дуже швидко, було б поламана Верховна Рада і не було б закону про Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію. Отака шахова гра. Це велика гра. Для мене вона серйозна. Реформи впроваджувати не просто. Чимось тимчасово поступаєшся тощо. Є багато кроків. Те що залежало від мене – я подав цей закон, а далі є різні важливі і не важливі інструменти або можливості. Все це буде зроблено", - заявив Зеленський.