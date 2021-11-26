Мосейчук втрутилась в суперечку Зеленського і Бутусова: "Країна валиться". ВIДЕО

Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук втрутилась в суперечку президента Володимира Зеленського та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.

Це відбулося під час пресмарафону президента, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я не можу підтримати цей тренд "мені соромно". І цей квест, коли лідери громадської думки починають говорити "мені соромно" в обличчя президенту. Тому що мені соромно за все, що відбувається зараз. Я бачила виступи Тоні Блера - прем'єр-міністра Великобританії. Я бачила виступи Альберта Гора, вони говорили про екологію і про освіту. А ми говоримо про чорт зна що. І мусимо жити в цій прекрасній і нещасній країні, а я хочу жити в іншій країні, я не хочу, щоб президент цієї країни продовжував риторику "стадіон так стадіон", я не хочу цієї боротьби з Порошенком. Вона обридла всім, країна валиться і треба розуміти це відчуття, його треба мати", - сказала Мосейчук.

Бутусов відповів: "Я запитав про провал спецоперації. Замість того, щоб відповісти мені, сидить людина і з посмішкою несе маячню, про яку він не дав жодних показів правоохоронним органам. Просто бреше нахабно, ну як до цього ставитись?"

Зеленський звернувся до Бутусова: "Ви зараз говорите з президентом України, припиніть, будь ласка, цю риторику. Ви розмовляєте з президентом України, законно обраним президентом України".

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