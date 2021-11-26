Питання про онлайн-голосування проробляється, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість онлайн-голосування в Україні.
Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування, що це дуже круто пройти онлайн-вибори. Це не скасовує звичайні вибори. Але ми туди йдемо. Я вважаю, що було б дуже корисно. Через рішення законодавства можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це через "Дію" - не факт. Щодо онлайн-виборів питання проробляється", - зазначив президент.
За словами, це рішення не може бути без Верховной Раді прийняте.
"Цифрову митницю, вибори, а також перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft та Apple", - додав глава держави.