Зеленський про скорочення кількості депутатів ВР: Ми це обіцяли - це обов'язково буде зроблено. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне зменшити кількість депутатів Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.

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"Я вважаю, що ми це обіцяли і воно буде обов'язково зроблено. Це важливо", - сказав президент.

"Ви знаєте, це дуже болюче питання, депутати дуже хочуть скорочувати парламент, поки не стають депутатами Верховної Ради України", - додав Зеленський.

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