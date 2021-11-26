Зеленський про скорочення кількості депутатів ВР: Ми це обіцяли - це обов'язково буде зроблено. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне зменшити кількість депутатів Верховної Ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.
"Я вважаю, що ми це обіцяли і воно буде обов'язково зроблено. Це важливо", - сказав президент.
"Ви знаєте, це дуже болюче питання, депутати дуже хочуть скорочувати парламент, поки не стають депутатами Верховної Ради України", - додав Зеленський.