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Зеленський про скорочення кількості депутатів ВР: Ми це обіцяли - це обов'язково буде зроблено. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне зменшити кількість депутатів Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив пад час пресмарафону.

"Я вважаю, що ми це обіцяли і воно буде обов'язково зроблено. Це важливо", - сказав президент.

"Ви знаєте, це дуже болюче питання, депутати дуже хочуть скорочувати парламент, поки не стають депутатами Верховної Ради України", - додав Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Андрей Болтовский
    Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

    Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

    Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

    Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

    Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

    Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

    Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

    За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

    После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

    Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

    Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

    Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

    не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

    Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

    По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

    Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

    Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

    И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

    Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

    Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
  • Alexey Chernyavsky
    Он имеет ввиду оставит только СН. Выводы с этой прессухи только одни: Это недоразумение вместе с его окружением нужно срочно убирать от власти. Ибо это стадо неадекватов просто уничтожит страну полностью.
  • Alexey Chernyavsky
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