Новини Відео

"Гордон аж из штанов выбрасывается ... Позорище!", - Зеленський відповів критикам на своє балотування на другий термін. ВIДЕО

29 016171
Президент України Володимир Зеленський дорікнув своїм критикам і заявив, що сам буде вирішувати чи піде на другий термін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це віз заявив під час пресмарафону. 

"І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться. Гордон аж із штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен не должен ...  Господи! Чи це найголовныше. Я там не бачу як діти мої ростуть. Оце  "я должен. Должен только им. Позорище", -  заявив  Зеленський.

Також читайте: Зеленський для мене помер, країною керує не він, а Єрмак, - Гордон. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    А помните понты про "второго Рейгана"?

  • Alexey Chernyavsky
    Так4 вернись к детям, не мучай их.
  • 18c49ed2
    Один гордон вспомнил про другого гордона.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини