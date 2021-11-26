"Гордон аж из штанов выбрасывается ... Позорище!", - Зеленський відповів критикам на своє балотування на другий термін. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський дорікнув своїм критикам і заявив, що сам буде вирішувати чи піде на другий термін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це віз заявив під час пресмарафону.
"І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться. Гордон аж із штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен не должен ... Господи! Чи це найголовныше. Я там не бачу як діти мої ростуть. Оце "я должен. Должен только им. Позорище", - заявив Зеленський.