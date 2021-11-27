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Я схвильований заявою Зеленського про підготовку "державного перевороту", - Байден. ВIДЕО

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Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою", - зазначив у п’ятницю президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

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26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

Пізніше цього ж дня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу.

Топ коментарі

  • Nick Sochenko
    Державний переворот був проведений ще в 2019 році. 73% стадних оленів зрадили країну заради сміху та видовищ
  • Міністр безкультур'я
  • Myko
    Мабуть той хто надоумив Бубочку вийти на пресмарафон агент Порошенка. Вийти до журналістів, щоб так на весь світ обісратись, це треба мати не аби який талант.
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