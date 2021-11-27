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Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк

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Своїми діями за заявами президент України Володимир Зеленський провокує так званий державний переворот.

Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Яценюка.

"Єдина людина, яка провокує так званий державний переворот, про який 26 листопада говорив президент, - це сам Володимир Зеленський", - зазначив Яценюк.

"Пане президенте, не домовляйтесь, не пробуйте домовитись з росіянами, як ви хотіли пускати воду в Крим. Як ви хотіли свого часу, щоб були спільні інспекції українських Збройних Сил з Росією. Як ви хотіли проводити вибори в Донецьку і Луганську на догоду Росії. Пане президенте, не провокуйте Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння", - пише він.

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Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк 01

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Переворот

  • Ustym Karmaliuk
    Абсолютно вірно підмічено. Якщо вже виявилося, що Зеленський - абсолютно дурне, брехливе і не придатне до керівництва державою створіння - сиди вже хоч, не рипайся. Але ж ні, розсмерділося на всю країну.
  • aleks kyb
    Осел кричить на випередження. Якщо будуть виходити з вимогами дострокових виборів - то державні заколотники. І переворот.
    Я за такий переворот.
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