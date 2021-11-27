Пам'яті українців-жертв Голодомору. ВIДЕО

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

До Дня пам’яті музей Голодомору опублікував ролик, присвячений вивченню цієї трагічної сторінки історії України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, нині більшість істориків та демографів схиляються до думки, що людські втрати в результаті Голодомору становили насправді не 10,5 млн, а 3,9 млн загиблих та 600 тисяч ненароджених.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду.

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