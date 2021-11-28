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Мігранти форсували кордон Польщі за підтримки білоруських військових, які сліпили прикордонників лазерами та стробоскопом. ВIДЕО

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Більше сотні мігрантів 26 листопада намагалися потрапити на територію Польщі з боку Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон на ділянці, яка охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі в твіттері.

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Як заявляють польські прикордонники, під час спроби мігрантів перетнути кордон, "білоруські служби осліпляли польських офіцерів лазерами та стробоскопом". За їхньою інформацією, спроба мігрантів перетнути кордон була зупинена, двоє польських військових отримали легкі поранення.

Всього за добу 26 листопада потрапити на територію Польщі намагалися 206 людей.

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Топ коментарі

  • Валадімір Щєлєнскій
    Що мене дивує, що ці мігранти, які втікають від способу життя в рідній країні, як і багато втікачів від "рукскагаміра",- тягнуть все те, від чого втікають з собою, нав'язують "радную говєнь" оточенню, і ще й обурюються, що новому оточенню це не подобається.
  • Oleksandr Nikolaychuk (Alex)
    Он изобрёл его также, как братья Черепановы- паровоз, Иван Фёдоров-книгопечатание, Калашников -автомат. Но то, что врага не нужно недооценивать- это точно. Sneaky f.cking Russians, известны своими подлянками.
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Це не бєлоруси, це фсб, бєлоруси вже нічого не вирішують.
    Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
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