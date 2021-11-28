Мігранти форсували кордон Польщі за підтримки білоруських військових, які сліпили прикордонників лазерами та стробоскопом. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон на ділянці, яка охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі в твіттері.
Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2
Як заявляють польські прикордонники, під час спроби мігрантів перетнути кордон, "білоруські служби осліпляли польських офіцерів лазерами та стробоскопом". За їхньою інформацією, спроба мігрантів перетнути кордон була зупинена, двоє польських військових отримали легкі поранення.
Всього за добу 26 листопада потрапити на територію Польщі намагалися 206 людей.