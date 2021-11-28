"Вагнергейт", оборудки з Коломойським та корупція оточення президента. Зеленський так і не відповів на найголовніші запитання, - Порошенко

На прес-конференції президент Володимир Зеленський не відповів на найголовніші запитання, які турбують і українців, і міжнародних партнерів нашої держави. Натомість він звинувачував журналістів та демонстрував свої численні фобії.

Про це сказав в інтерв‘ю для програми The Week на телеканалі Прямий лідер партії "Європейська Солідарність", п‘ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Я думаю, що на прес-конференції українське суспільство хотіло отримати відповіді – спочатку звіт, що ти зробив. А друге – відповіді на ті питання, які сьогодні з’явилися у суспільства", – зазначає Порошенко.

"Відповіді на питання – як, чому він спільно з Коломойським відмивав гроші, які були вкрадені у вкладників ПриватБанку, що було оприлюднено в розслідуванні Pandora papers", – нагадав Порошенко.

"Ще раз наголошую – це не про офшори. Це про спільну крадіжку, відмивання і несплату податків з десятків і десятків мільйонів доларів, які ще не всі оприлюднені. Про це мовчить Зеленський вже більше місяця", – Порошенко.

"Пояснити ситуацію про "вагнерівців". Хто буде розслідувати? Комісія Безуглої, де зібралися всі з конфліктом інтересів, вісім "слуг" з однією метою – відмити Єрмака і відмити Зеленського?", – запитує Порошенко.

"Пояснити, в який спосіб ти на святий День Революції гідності влаштував ці незграбності з гелікоптерами ДСНС?", – перераховує він.

"Чи були отримані якісь відповіді – ні. Ми почули жорстку і агресивну атаку на журналістів. У нас було тільки два журналіста, які мали добре відношення пана Зеленського. Це представник каналу 1+1, який "ніякого відношення до нього і до олігархів" не має. І канал ДОМ, який існує за рахунок коштів платників податків", – зауважив Порошенко.

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"Я, до речі, хочу висловити слова підтримки кореспондентці Прямого каналу Анні Дзьобі, з якою так по-звірячому поводилися Зеленський і його мордовороти", – говорить Порошенко.

"Безумовно, ця прес-конференція викликає серйозне занепокоєння. Не тільки в українських громадян, не тільки в українських журналістів. Не тільки в українських громадських діячів. Бо це неповага до людей. А й у наших міжнародних партнерів. Бо вони потребували пояснення, що ж відбувається. І на жаль, ні українські громадяни, ні українські журналісти, ні наші іноземні партнери відповіді на питання, які їх хвилювали, не отримали", – резюмує Порошенко.