Всі на путч! Прекрасне з пресмарафону, Єрмак і День народження, із Росії – з антиваксами та без любові| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #26. ВIДЕО

Відчуваєте запах Армагеддону в повітрі? Це "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ" летять до вас, любі друзі та подруги! Сьогодні на вас очікує ось таке меню.

🔥Як Зеленський держпереворот анонсував, Єрмака захищав, на журналістів нападав? А ще – де знову нардеп Олександр Куницький, чому судді посилають справи нах*р та як антивакцинатори в центрі Києва виявилися "з привітом" із Росії?

🔴 Наш перший президентський підсвинок... сідає в красивий червоненький гелікоптер ДСНС і вирушає туди, куди завжди літають красиві червоні гелікоптери ДСНС - до президента Зеленського!

🟠 Наступний наш підсвинок вирушає до нардепа від "Слуги Народу" Олександра Куницького. Він у центрі Харкова, на вулиці Сумській, 2, скоїв порушення правил дорожнього руху, за що й був оштрафований на 340 гривень. Але вся милота цієї банальної історії - в тому, що гнав Куницький на своєму "порші"... на виїзне засідання правоохоронного комітету Верховної Ради з приводу… безпеки дорожнього руху в місті Харкові!

🟢 Наступний підсвинок вирушає до… судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця, який уперше в історії українського судочинства… спрямував судову справу… нахер.

🔴 А в рубриці "Ковідіот тижня" в галузі образотворчого мистецтва перемогу святкують... автори плакатів чергового маршу антивакцинаторів, які так протестували проти QR-кодів на ковідних сертифікатах, що не помітили, що ці коди на їхніх плакатах... ведуть на сайт партії Путіна "Єдіная Росія".

🟠 А в рубриці "Телеканалізація" в нас святкує перемогу... державний канал для мешканців тимчасово окупованих територій "Дом". Адже експрацівники каналу розповіли журналістам "Української правди" багато цікавого.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.