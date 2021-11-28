Провадження ДБР проти Бутусова - прямий наслідок пресмарафону Зеленського, чия влада все більше нагадує режим Януковича, - Портников. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань розпочало провадження проти головреда Цензор.НЕТ Юрія Бутусова після публікації нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Рената Кузьміна.

На це звернув увагу журналіст Віталій Портников, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у мережі. Не треба пояснювати, що це - прямий наслідок недавнього пресмарафону Володимира Зеленського, чия влада все більше нагадує режим Віктора Януковича", - зауважив медійник у фейсбуці.

У прикріпленому відео Портников зауважує, що перед тим, як стало відомо про відкриття провадження, нардеп ОПЗЖ у фейсбуці опублікував допис із питанням, чим відрізняються дії Бутусова від вчинку "так званого російського актора Порєченкова, який з російської зброї стріляв у бік України". Він нагадав, що Порєченков стріляв з окупованої території у бік України, тому подібне порівняння могло прийти в голову лише тому, хто вважає російські окупаційні війська своїми.

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Портников переконаний, що розслідування проти Бутусова не було б, якби під час пресмарафону Зеленський "не почав розмовляти із журналістом у тоні, який взагалі не властивий не тільки очільнику держави, не тільки чиновнику, який має відповідати на питання представників медіа, а просто вихованій людині".

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження проти Юрія Бутусова через вказане відео.

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