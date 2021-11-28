Партія котиків та єнотиків і порятунок Кокосика: фінальний випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Програму хочеться почати з чогось легкого, позитивного і хорошого. З якогось відосика про котика чи єнотика з лапками і долоньками, а не з якогось чергового трешу від Давида Арахамії, Іллі Киви, Колі Тищенка чи Гео Лероса.

Отож сьогодні - котик Оксани Марченко, бідолашний Кокосик, страуси Януковича та пес Брагара, але теми фінального випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ - котики та інформаційна війна.

Український військовослужбовець Анатолій Штефан, відомий за позивним Штірліц, міркує про Степана Бандеру і Романа Шухевича, російську пропаганду та скандальну блогерку Di.Rubens.

Що ж до Di.Rubens, вона ж Таїсія Малаван, то раніше ми вже розповідали про цей тікток-скандал: https://youtu.be/rB4DAmNZ17g і https://youtu.be/cBrFT195I9g.

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