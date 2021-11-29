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З 1 грудня заплановано підвищення пенсій, - Лазебна. ВIДЕО

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Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розказала, як підвищиться розмір пенсійних виплат з грудня 2021 року.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ.

"З 1 грудня заплановано підвищення пенсій. У пенсіонерів, вік яких сягає 60 років і є повний стаж, їхня мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас зростають всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожикового мінімуму", - зазначила міністерка.

За словами Лазебної, були пдвищені пенсії на 400 гривень, для тих, у кого вік більше 75 і до 80 років. Наступний рік принесе декілька етапів підвищення пенсій, зокрема індексацію, а також ті пенсіонери, які мають вік 70 і більше років - отримуватимуть не менше 3 тисяч гривень.

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    заявила в ефірі телеканалу "Інтер"

    Стісняюсь спитать, - а Інтер не належить олігархам і не підляга бойкоту від бобіків?
  • Артур Пирожков 0437828b
    Это сразу после переворота?
  • Scorpman Y
    На тлі загрози російського вторгнення я, як президент, змушений діяти рішуче. І ось мій перший крок: я стрімкоко підвищую зарплату Верховному головнокомандувачу!
    През. ВАЗеленський
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