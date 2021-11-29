Окопна війна: "Я з Одеси і там дуже багато патріотів України", - Давид, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Напередодні визначних свят, а саме: Дня Волонтера і Дня Збройних сил України, - ми зустрілися з нашими захисниками на фронті, щоб задати їм кілька запитань.

Що з цього вийшло, дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

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До того, як потрапити на фронт, Давид служив в прикордонних військах, розповідає журналіст Михайло Ухман.

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Півтора року тому він підписав контракт і тепер знаходиться на фронті в одній із бойових наших бригад.

На запитання, чому він це зробив? Хлопець відповів так: ''Мені є кого і що захищати. Тим більше, що за 8 років війни, українська армія потребує нових сил"!

Не забув Давид привітати з прийдешнім святом волонтерів і своїх побратимів.

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