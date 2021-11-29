Стефанчук про пост Бутусова: Правоохоронні органи зафіксували факт і мають дати цьому оцінку. ВIДЕО

Голова ВР Руслан Стефанчук очікуватиме на результати роботи правоохоронних органів щодо посту головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Фейсбуці.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Я почну з двох речей. Я є головою ВР - єдиного законодавчого органу країни. Я не можу собі дозволити і не маю бажання цього роботи - прийти і постріляти з "пушки". Я вважаю, це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп і отримувати доступ до зброї, яка знаходиться у ЗСУ. Друге, я б хотів, щоб будь які такі речі не отримували просто критики чи підтримки з боку людей, які не професійно розуміються на цих речах. Для цього є відповідні професійні органи - правоохоронні. Вони зафіксували цей факт і мають дати цьому оцінку", - наголосив спікер ВР.

Стефанчук вважає, що парламент має слідкувати, наскільки професійно правоохоронні органи виконують свої обов'язки.

"А диктувати їм перелік версій і те, кого затримувати, кого допитувати - ні парламент, ні хтось інший не має права", - додав він.

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Як зазначалося, 28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".