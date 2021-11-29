Київський безпековий форум: Як найефективніше захистити Україну від російської агресії?. ВIДЕО

1 грудня 2021 року відбудеться Київський Безпековий Форум, який буде присвячено 30-тій річниці нашої Незалежності та національного референдуму, проведеного 1 грудня 1991 року, який утвердив державність і закріпив міжнародно-правову недоторканність і непорушність кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Форуму.

Росія знову нарощує військові сили на кордонах нашої держави. Кремль заблокував переговорний процес з мирного врегулювання. Зростає кількість замахів і провокацій проти українських військових.

Під час форуму обговорять, як найефективніше захистити Україну від агресії Росії і як захистити національний курс змін, обраний після Революції Гідності?

Очікувані дискусії будуть правдивим і компетентним обговоренням безпекового і політичного становища України.

Учасники форуму - політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти.

До форуму звернуться академік Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року, та академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Спеціальний гість Київського Безпекового Форуму – європейський і польський діяч, Президент Європейської Народної партії Дональд Туск. Саме Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежність України після референдуму 1 грудня 1991 року.

Серед почесних іноземних промовців – Вікторія Нуланд, заступниця Державного секретаря США, Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів, Деймон Вілсон, президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії, Адам Міхнік, головний редактор польської газети "Gazeta Wyborcza", Тімоті Снайдер, всесвітньовідомий історик і професор Єльського університету.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

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