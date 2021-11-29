Якщо з січня не запрацює реєстр, оборонні закупівлі будуть зірвані, - голова комітету ВР з нацбезпеки Завітневич. ВIДЕО

Перед тим як ставити запитання "Чому Україна ще досі не в НАТО?" варто мати на увазі декілька речей. По-перше, виконати своє домашнє завдання мають президент, Міноборони, Збройні сили і, звісно, парламент.

До так званого "пакету НАТО" входить низка законопроєктів, які варто ухвалити Верховній Раді або ж втілити у життя уже прийняті документи. Зокрема, це закони про оборонні закупівлі, класифікацію інформації, СБУ та інші. Якщо вони запрацюють, це значно знизить рівень корупції та зловживань в оборонній сфері.

Тож наскільки Україна швидко і ефективно виконує своє юридичне домашнє завдання, ми запитали у голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича.

Матеріал вийшов в рамках програми "Східний фланг" - спільного проєкту Цензор.НЕТ та Незалежної антикорупційної комісії (НАКО).

- Нещодавно Олексія Резнікова призначили міністром оборони. На комітеті Ви запропонували йому беззаперечну допомогу. У чому проявляється така допомога і наскільки зараз між вами налагоджена співпраця?

- Небагато часу пройшло з часу призначення міністра, але зараз можемо констатувати консолідацію, можна говорити про такий собі триумвірат (Три особи, що об'єдналися для спільної діяльності або досягнення певної мети. - Ред.) або трійцю – це плідна робота комітету, міністра і главкома. Будь-якому міністру на початку своєї каденції цікаво дізнатися про поточний стан справ, і не тільки у своїх підлеглих з міністерства, а й у комітету. Олексій Юрійович дуже зацікавився, сидів напроти і особисто нотував всю ту проблематику. Ми почали з основних проблем, які ми бачимо на поверхні. Можливо й добре, що пан Резніков як юрист більше і швидше зрозуміє стан справ, ніж, наприклад, був би військовий міністр, як деякі пропонували. Тому ми бачимо за такий короткий період часу динамічний рух.

- На комітеті тоді прозвучало, що автоматизовану систему управління "Дзвін" можуть таки втілити в життя Збройних сил, і вже нібито підписані додаткові договори. Вона доволі скандальна і корупційна, аудит дійшов висновку, що вона не сумісна з АСУ країн-членів НАТО. Що зараз відомо?

- Про автоматизовані системи управління, "Дзвін" та інші, ми говорили більш докладніше на закритому засіданні. З відкритої інформації можу сказати, що є розуміння у всіх – і у главкома, і у міністра, і в комітету -, де була ця проблема, де були перепони. І зараз ми надали час розібратися з цим. Це питання тягнеться доволі довго, комітет порушував його ще на початку року. Була така ініціатива, щоб кожен депутат взяв під свій особистий парламентський контроль декілька ДКРів (дослідницько-конструкторська робота. - Ред.), оскільки деякі ДКРи виконуються в Міністерстві оборони дуже багато років. Ми запрошували і виконавців, і представників Міноборони.

- Закон про оборонні закупівлі є важливим на шляху до НАТО. Втім станом на зараз він досі не імплементований, хоча пройшло півтора року після його прийняття. Чи всі підзаконні акти впроваджені і що робить для цього комітет?

- Не всі підзаконні акти ще є, і "Закон про оборонні закупівлі" докінця ще не імплементований. Є деякі постанови, які на погодженях або в стадії виконання. Ми бачимо, в даному випадку, реакцію виконавчої влади. Дехто нам каже, що акт імплементований дуже грубо в якийсь підрозділ, в нові інструкції чи накази, або ж навпаки - ми отримуємо відповідь від Збройних сил, або від інших військових формувань, що так, це запрацювало.

Є проблеми в Міністерстві оборони, з так званим Департаментом гарантованої якості. (У жовтні цього року в Міністерстві оборони України створили Департамент державного гарантування якості, формування якого планують закінчити до кінця року. Також Закон "Про оборонні закупівлі" вимагає скасувати до кінця року управління військових представництв при підприємствах-виконавцях, оскільки замовник не має права втручатися в господарську діяльність виконавця оборонних закупівель. - Ред.)

Дивіться: Ви - авангард на східному фланзі, НАТО це має цінувати, - підполковник ЗС Канади Мелані Лейк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також всі були обурені наявністю РКМів, планових чи фактичних.

(Довідково: Система розрахунково-калькуляційних матеріалів (РКМ) передбачала, що військові представництва впливали на ціноутворення продукції оборонного призначення. Закон "Про оборонні закупівлі" покликаний відійти від такої застарілої моделі до більш реальних економічних механізмів. Порядок формування очікуваної вартості з прийняттям цього закону визначає КМУ. І тільки в тому разі, якщо йдеться про неконкурентні закупівлі, тобто у єдиного постачальника. Хоча й до цього механізму у вітчизняних виробників озброєння є багато питань, тому що, фактично, він повторює РКМ. Досягненням закону є те, що якщо є конкуренція, то ціну на оборонну продукцію встановлює ринок)

Цей департамент ще створюється, але це дуже важлива інституція. І також у Міністерстві стратегічних галузей промисловості не працює в повній мірі реєстр. (Електронний реєстр виконавців державних контрактів. - Ред.). Адміністратором цього реєстру є інститут (Державний інститут інформатизації та моделювання економіки. - Ред.) і була домовленість, що цей інститут перейде повністю під Мінстатегпром. Але прийшов новий міністр з новим баченням. І я з ним мав декілька зустрічей, і можу його зрозуміти, тому що інститут займажться не тільки реєстром. Я пропонував адміністратора реєстру перевести в Мінстратегпром, щоб не переводити весь інститут, оскільки він потрібен Мінекономіки. Але сталося як сталося. Інститут не передали і Мінстратег почав створювати свій окремий реєстр. Зараз працює тільки відкрита його частина, по закритій є проблема з верифікацією.

-З огляду на проблему імплементації закону про оборонні закупівлі, чи немає побоювань щодо неякісної і несвоєчасної імплементації іншого важливого закону щодо реформи Укроборонпрому?

- Закон "Про оборонні закупівлі" стосується не тільки Укроборонпрому, а й усіх виконавців. Нагадаю, що у нас близько 60% приватних виконавців по закритих закупівлях, як ми кажемо по-старому, в ДОЗі, не говорячи про інші закупівлі, які є в Міністерстві оборони та інших військових формуваннях. Якщо з 1 січня не запрацює реєстр у повному обсязі, закінчиться термін дії перехідних положень. У 2022 році закупівлі повинні здійснюватися згідно з законом – виключно з цього електронного реєстру.

- Тобто якщо реєстр не запрацює, то оборонні закупівлі знову будуть зірвані?

- Так. Ну сама процедура буде трохи пізніше, ніж 1 січня. Там буде спочатку прийняття бюджету, потім відправлення трирічного і річного плану закупівель, деякий час займе погодження. Але у січні 2022 року реєстр має запрацювати.

Також дивіться: Чи наблизиться Україна до НАТО за міністра оборони Олексія Резнікова? ВIДЕО

- Чи приймуть у цьому році Закон про СБУ? Чому не прибрали невластиві службі функції, зокрема щодо економічних злочинів, хто за них так тримається? І наскільки він ризикований з корупційної точки зору, якщо його приймуть в тій редакції, яка є на сьогодні?

- Приймуть чи ні – буде вирішувати зала, 226 голосів. Комітет все для цього робить. У нас 2700 правок! Це, мабуть, перший закон, де є не дві, і не три, а може, й більше сторін. Щодо нього є різні думки навіть серед членів нашого комітету. Але врешті-решт ми прийняли версію, яка зараз є. Ми в комітеті вже нічого не будемо переглядати. Законопроєкт вже є на сайті Верховної Ради. Звісно, збір підписів займає певний час.

- Щодо скорочення чисельності співробітників СБУ вдвічі. Цю правку лишили?

- Там не вдвічі. Загально прийшли до думки – скоротити до 20 тисяч.

- А з приводу економічних злочинів?

- Ці статті прибрали. Їх до 1 червня 2022 року приберуть, такої статті в Кримінальному кодексі не буде. Просто багато процесів, якими займається СБУ, зараз ще тривають. І є справи, які тягнуться роками, тому треба час на їх передачу. Ці повноваження переходять до Бюро економічної безпеки.

- Як зараз відбувається демократичний нагляд парламенту за ЗСУ? І яким має бути комітет цивільного демократичного контролю? Коли планується його створення?

- Ми прийняли закон про розвідку. І деякі моменти були для нас досить простими, але все також пов’язано з імплементацією. Багато речей ми туди заклали, це і звісно можливість створення окремого комітету, доповіді і звіти перед комітетом. Закон по розвідці – це інформація з грифами таємно або цілком таємно, або СІ – спеціальна інформація. По оборонним закупівлям – це розсекречення закупівель. Наприклад, певна група товарів, яка не є озброєнням, вона не є таємною. Але в процесі роботи з цими законами, ми розглядаємо питання у відкритому режимі, і було вже декілька випадків, що тут лунала інформація, яка точно є ДСК (для службового користування. - Ред.). Зараз ще дуже важко інтегруватися в ці зміни. Такий різкий розворот, якщо його виконувати з моменту опублікування, несе великі ризики.

Ви кажете, чи чи потрібен демократичний контроль за спецопераціями. На мою думку, це зарано. Нам зараз треба зайнятися менш складними питаннями – оборонні закупівлі, частина доповіді розвідінформації. Давайте візьмемо досвід наших країн-партнерів, сусідів, вони проходили це 15-20 років тому. Такі питання дуже складно імплементувати. У комітеті є колишні і діючі військові, вони сприймають це так – або нічого не говорять, або проти розсекречення.

Дивіться також: Російська розвідка знає, що тут відбувається, краще за українських парламентарів, - нардепка "Голосу" Бобровська. ВIДЕО

-Житлова черга для військовослужбовців ЗСУ становить близько 48 тисяч людей. Ви є співавтором законопроєкту №5716, який має на меті закрити чергу через залучення недержавних коштів та відчуження майна. Втім Національне агенство з питань запобігання корупції заявило, що у ньому є чимало корупційних ризиків.

- До речі, вже близько місяця ми чекаємо відповідь від НАЗК, які саме корупційні ризики вони там побачили. Також чекаємо відповідь від наших колег з антикорупційного комітету. Особисто я там не вбачаю якихось ризиків, тому що воно стосується не просто квартир і бюджету, а стосується тієї системи, яка є там на зараз. І вона не працює. І хто б там що не говорив, за всі ці роки ніхто нічого не пропонував. Коли ми вийшли з такою ініціативою, і почали говорити про землі, які простоюють по 20-30 років, просити зібрати експертну групу і хоча би почати про це говорити. Ця земля не використовується, майданчики відчужуються чи бізнесменами, чи в силу якихось юридичних питань, і по деяких ділянках ці питання тягнуться десятки років. На думку комітету, це треба приводити до якогось знаменнику, і визнати всім – давайте закінчувати з крадінням. В законі був чіткий інструмент – це закупівля через Прозорро-продажі і закупівля через спеціальний фонд тільки житла.

Дочекаємося висновків. Але над цим законом працювала і група міністра Загороднюка, і під час міністра Тарана, тому треба дійти до якихось висновків. Але не забуваємо, 48 тисяч квартир і ця черга росте. Треба не тільки закривати чергу, треба думати про новий інструмент, який ми також пропонували.

(Довідково: Законопроєкт №5716 має на меті закрити 48-тисячну чергу з військовослужбовців, яким держава гарантувала житло. Автори пропонують забезпечити військовослужбовців житлом за рахунок недержавних коштів і відчуження та передачі майна в оренду. Проте Національне агентство з питань запобігання корупції, а також експерти Незалежної антикорупційної комісії виявили у законопроєкті значні корупційні ризики. Законопроєкт не регулює питання забезпечення житлом військовослужбовців і членів їхніх сімей, а стосується більше процедури організації аукціонів, виділення земельних ділянок, відчуження нерухомого майна, передачі земель оборони в оренду. На думку НАКО, у запропонованому вигляді не можна приймати цей законопроєкт)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мене мають звідси винести, але я не здамся, - перша жінка на Q-курсі Сил спецоперацій. ВIДЕО