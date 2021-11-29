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"Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

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Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Білорусь не залишиться осторонь у разі повномасштабного російського вторгнення в Україну і "зрозуміло на чиїй буде стороні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив сьогодні під час наради в білоруському Міністерстві оборони.

 "Вони прекрасно розуміють, що у разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні. Вони це розуміють і тому почали підсилювати свій північний - білорусько-український кордон. Хоча для цього підстав немає ніяких - ні причин, ні фактів. Там нині абсолютна тиша - спокійніше, ніж було раніше. Однак там вже розміщено військовий контингент - близько восьми тисяч військових", - заявив Лукашенко.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Интересно, этот конченный сам себе дизайн мундира нарисовал или кто то из ведущих психиатров бывшей страны Беларусь а нынче федерального округа Парашной Педерации "Белоруссия"?
    И второй вопрос - гавядинка белорусская готова пойти на убой за этого утырка и его трёх выкидышей?
  • Мистер Икс 00711c20
    Хформу одел клоун дурноватый ..и смешит народ ...
  • Андрей Киев UA
    Сам себе противоречит. Т.е. если Украина начнет военным путем освобождать свою же территорию, то они встанут на стороне понятно кого (читай рф, которых там по их словам нет). И тут же спрашивает - зачем украинцы усиливают военное присутствие на границе с Беларусью?.. Феерический д....б
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