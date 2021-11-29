"Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив сьогодні під час наради в білоруському Міністерстві оборони.
"Вони прекрасно розуміють, що у разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні. Вони це розуміють і тому почали підсилювати свій північний - білорусько-український кордон. Хоча для цього підстав немає ніяких - ні причин, ні фактів. Там нині абсолютна тиша - спокійніше, ніж було раніше. Однак там вже розміщено військовий контингент - близько восьми тисяч військових", - заявив Лукашенко.
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