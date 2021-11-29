На міст через річку Сула у Полтавській області, "насунули" конструкцію вагою в 520 тонн, - "Укравтодор". ВIДЕО

У Полтавській області на ремонті автомобільного мосту через річку Сула завершили важливий етап - насування прогонової будови. Її вага становить 520 тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Укравтодор" зняв процес на відео.

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Роботи, які виконують в рамках програми "Велике будівництво", почали саме з металевої прогонової будови, оскільки це найпроблемніша ділянка.

"Насування здійснювали за допомогою потужних гідравлічних домкратів. Переходимо до капітального ремонту правобережних заплавних прогонів, які знаходяться в аварійному стані та не придатні для безпечної експлуатації", - розповіли в автодорі.

Міст, який розташований біля села Липове Кременчуцького району, збудували ще у 1962 році. Він давно не витримував навантажень і потребував капітального ремонту.

Справність мосту важлива не лише для місцевих жителів, адже він є частиною національної траси Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

"У рамках Національної програми відновлення мостів, цього року по всій країні плануємо відновити та побудувати більш як 160 штучних споруд", - додали в Укравтодорі.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року відремонтують 24 тис. км доріг.

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